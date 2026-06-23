«Новые сроки и цена»: как завершают реконструкцию главной улицы Гурьевска

Реконструкцией дороги от Калининградского шоссе до улицы Крайней занимается ООО «Велес». В декабре 2024 года с компанией заключили договор на ремонт Ленина, Цветочной и Прохладной. Общая протяжённость участков превышает два километра. Изначально стоимость контракта составляла 541 млн рублей. Однако позже работы подорожали до 702 миллионов без изменения объёма.