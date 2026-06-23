«Новые сроки и цена»: как завершают реконструкцию главной улицы Гурьевска

В Гурьевске близится к завершению реконструкция улицы Ленина. По контракту работы должны закончить в декабре, однако подрядчик рассчитывает полностью открыть движение по обновлённой магистрали раньше. Корреспондент Калининград.Ru оценил, как идут работы и что уже сделали на главной улице Гурьевска.
Реконструкцией дороги от Калининградского шоссе до улицы Крайней занимается ООО «Велес». В декабре 2024 года с компанией заключили договор на ремонт Ленина, Цветочной и Прохладной. Общая протяжённость участков превышает два километра. Изначально стоимость контракта составляла 541 млн рублей. Однако позже работы подорожали до 702 миллионов без изменения объёма.
Масштабный проект реконструкции начали в феврале 2025 года с улиц Прохладной и Цветочной. На участках уже завершили основные работы и запустили движение.
В высокой степени готовности находится улица Ленина от Калининградского шоссе до Новой. Подрядчик выполнил значительную часть работ: проложил две полосы для движения транспорта и тротуары по обеим сторонам. С нечётной стороны появилась велосипедная дорожка шириной полтора метра. Потоки между пешеходами и водителями двухколёсного транспорта разделили полосой тёмно-серой плитки.
Сейчас рабочие наносят разметку на проезжую часть, подключают наружное освещение, устанавливают дорожные знаки, металлические ограждения и павильоны для ожидания общественного транспорта. Движение на этом участке открыто в обе стороны.
Основные работы ведут от улицы Новой до перекрёстка с Крайней и Гурьева. Подрядчик укладывает тротуарную плитку и формирует велодорожку. Параллельно обустраивают подъезды к жилым домам, проводят озеленение и готовятся к нанесению верхнего слоя асфальта.
Вместо сложного перекрёстка улиц Ленина, Крайней и Гурьева строят круговую развязку. Часть кольца ближе к зданию школы № 1 уже открыли для движения, работы идут со стороны «Спара».
«Всё более-менее движется. Осталось много мелочи, которая занимает время. И много документации готовить [для сдачи объекта]. Просыпка плитки тоже время занимает, но работы ведутся активно», — поделился один из рабочих.
Изначально власти планировали открыть движение на главной улице Гурьевска в апреле, затем сроки сдвинули. По контракту завершить реконструкцию должны до 31 декабря 2026 года. Как указано в материалах на сайте госзакупок, стоимость сданных работ составляет 532 млн рублей. Подрядчику уже выплатили более 634 миллионов.
Текст: Рената Черепанова, фото: Калининград.Ru.