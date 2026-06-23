Претензии на полмиллиарда

«Число требований кредиторов с высокой вероятностью еще вырастет. Процедура наблюдения была введена сравнительно недавно, 12 мая 2026 года. Срок предъявления требований в наблюдении составляет 30 дней с даты публикации (ст. 71 ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, однако пропуск этого срока не лишает кредиторов права на включение в реестр, требования могут быть заявлены и позднее. Кроме того, к реестру могут добавиться требования, подтверждаемые отдельными судебными актами, как, например, уже взысканные судом 55 млн руб. в пользу ООО “Траст Маринер”», — считает эксперт.