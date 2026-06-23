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Один человек погиб и еще один ранен при атаках на Курскую область за сутки

За прошедшие сутки в Курской области при атаках ВСУ погиб один человек, еще один пострадал. Об этом в своем канале Max сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Источник: Коммерсантъ

За прошедшие сутки в Курской области при атаках ВСУ погиб один человек, еще один пострадал. Об этом в своем канале Max сообщил губернатор Александр Хинштейн.

67-летняя женщина получила смертельные ранения в результате атак в селе 1-е Выгорное Тимского района. В населенном пункте также сгорела хозяйственная постройка.

38-летняя женщина пострадала в городе Рыльске Рыльского района — она лечится дома. В муниципалитете также зафиксированы серьезные разрушения. В деревне 1-Яньково повреждены остекление частного дома, забор и транспортное средство. В селе Малогнеушево — фасад гаража. В селе Ивановское на автодороге пострадал молоковоз.

Кроме того, в городе Льгове Льговского района поврежден ангар недействующего локомотивного депо. В поселке Свердловском Беловского района — крыша хозяйственной постройки.

С 09:00 22 июня по 09:00 23 июня силами противовоздушной обороны над территорией Курской области ликвидировано 76 БПЛА различных типов. Кроме того, украинской стороной произведено 97 артиллерийских обстрелов отселенных районов, а также пять атак с применением взрывных устройств, сброшенных с БПЛА.

По данным губернатора, сутками ранее при ударах ВСУ по Курской области в городе Рыльске пострадала 31-летняя мирная жительница.

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