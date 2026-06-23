Найден охотящийся на муравьев с помощью катапульты вид паука

Ученые из Университета Маккуори провели десятидневные наблюдения на севере штата Квинсленд и с помощью высокоскоростных и инфракрасных камер зафиксировали уникальный механизм охоты. Перед охотой паук в течение нескольких часов создает конусообразную конструкцию из нескольких десятков натянутых нитей, закрепленных на листьях, ветках или лесной подстилке. Когда в ловушку попадает муравей, конструкция срабатывает как катапульта, подбрасывая добычу более чем на 30 см в основную паутину паука.