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Найден охотящийся на муравьев с помощью катапульты вид паука

Он получил неофициальное название «паук-баллиста» в честь древнеримского метательного орудия.

СИДНЕЙ, 23 июня. /ТАСС/. Ученые обнаружили в тропических лесах северо-востока Австралии ранее неизвестный вид паука, который охотится на муравьев с помощью самодельной катапульты. О результатах исследований австралийских биологов сообщает вещательная корпорация ABC.

Новый вид получил неофициальное название «паук-баллиста» (ballista spider) в честь древнеримского метательного орудия. Это название он получил благодаря необычному способу охоты: паук создает сложную ловушку из натянутых шелковых нитей, которая буквально подбрасывает добычу в воздух.

По данным исследователей, паук охотится исключительно на зеленых древесных муравьев, известных своей агрессивностью и развитой системой коллективной защиты. Для этого хищник, предположительно, использует феромоны, привлекающие рабочих муравьев к ловушке.

Ученые из Университета Маккуори провели десятидневные наблюдения на севере штата Квинсленд и с помощью высокоскоростных и инфракрасных камер зафиксировали уникальный механизм охоты. Перед охотой паук в течение нескольких часов создает конусообразную конструкцию из нескольких десятков натянутых нитей, закрепленных на листьях, ветках или лесной подстилке. Когда в ловушку попадает муравей, конструкция срабатывает как катапульта, подбрасывая добычу более чем на 30 см в основную паутину паука.

По словам исследователей, это первый известный науке пример паутины, предназначенной для поимки только одного вида добычи и приводимой в действие самой жертвой, а не хищником.

Новый вид пока не получил официального научного названия. Ученые относят его к роду Propostira — группе пауков, распространенных в Австралии и Юго-Восточной Азии.