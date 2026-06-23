В Новороссийске начался проект по оздоровлению детей с ОВЗ и инвалидностью

Проект «Море здоровья: комплексное оздоровление детей и молодежи с инвалидностью и ОВЗ» стартовал в городе Новороссийске Краснодарского края в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в городской администрации.
Авторами проекта стала команда благотворительного фонда «Сердца поколений», которая получила грант на реализацию этой инициативы. Они благоустроили берег пляжа в Широкой Балке и установили медпункт. Программа проекта сочетает в себе климатотерапию, лечебную физкультуру, оздоровительные массажи, процедуры циркулярного душа морской водой, спортивно-игровые и культурно-досуговые мероприятия.
«Морской воздух, солнечные ванны и купание в море оказывают благотворное влияние на дыхательную, сердечно-сосудистую и нервную системы, укрепляют иммунитет и способствуют общему оздоровлению организма. За время проекта 500 молодых людей укрепят свой иммунитет, повысят уровень физической активности и улучшат качество жизни», — подчеркнула руководитель проекта Елена Заинчуковская.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.