Белорусы могут получить штрафы до 450 рублей за два растения на участке

В Беларуси штрафы до 450 рублей грозят за два опасных растения на участке. Это регламентируют нововведения в законодательство (ст. 16.46 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях).
Теперь за наличие на участках инвазивных растений на земельных участках придется отвечать по закону. Ответственность будет наступать за непринятие мер по ограничению распространения золотарника канадского и борщевика Сосновского.
Белорусам, которые несвоевременно уничтожают опасные растения, придется заплатить штраф до 450 белорусских рублей. Ответственность будут нести как дачники и владельцы частных домов, так и юрлица.
Контролироваться ситуация будет в ходе плановых рейдов. Собственник земельного участка будет получать предписание о его своевременном устранении, а если все равно не уберет растения, то получит штраф.
Еще ранее мы писали, что в Беларуси бьют тревогу из-за нового ядовитого растения.
А еще в Беларуси выставили на продажу легендарный «дом-призрак» — вот цена.
Тем временем «Беларусь 1» раскрыл жалобу Лукашенко об афере в Гомеле, где потерпевшие 236 человек и три банка.