Фальсификацию творога выявили в Мясниковском районе Ростовской области

— Был оформлен сертификат на молочную продукцию. Однако анализ данных показал, что молочно-жировой баланс сырья по отношению к готовой продукции был превышен. Из молочной смеси изготовили творог, в котором количество жира в сырье составило 0,75 кг, а в готовой продукции — 5,4 кг, что невозможно, — рассказали в надзорном ведомстве.