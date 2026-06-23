Красный вечер в полумраке: помолвленная с Родригезом и Женя Малахова оживлённо трепались за морсом!

"На шумной тусовке, где едва горел свет, папарацци засняли двух ярких звёзд! Екатерина Кабак (помолвлена с Тимуром Родригезом) и Женя Малахова (экс-Reflex, мама двоих детей) устроили душевную беседу за бокалами морса. Обе выбрали красный верх: Женя щеголяла в плаще из клеёнчатой ткани, а Екатерина — в стильном красном пиджаке. При этом пили они разный морс: имбирный с пряным вкусом и клубничный. Разговоры были настолько оживлёнными, что звёзды забыли о камерах! Кстати, у Кабак есть дочь Кристина (2019 г. р.). У Малаховой — двое детей: сын Фёдор (родился 15 февраля 2022, скоро 4 года) и дочка Павла (родилась 12 июля 2024, около 2 лет). Какие новости обсуждали подруги — загадка, но выглядели они потрясающе.