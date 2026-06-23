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Мама-продюсер: как выглядит 18-летняя «дочь» Осина на шумной тусовке? Каждый шаг под прицелом камеры!

В этом видео мы заглянули на закрытое светское мероприятие, где было очень шумно и людно. Главная героиня — Анастасия Годунова, та самая приемная дочь покойного Евгения Осина. Девушка позировала фотографам, но куда интереснее другое: её мама снимала абсолютно каждый шаг на телефон, не упуская ни секунды. Смотрите, как проходят выходы в свет молодой певицы.

В этом видео мы заглянули на закрытое светское мероприятие, где было очень шумно и людно. Главная героиня — Анастасия Годунова, та самая приемная дочь покойного Евгения Осина. Девушка позировала фотографам, но куда интереснее другое: её мама снимала абсолютно каждый шаг на телефон, не упуская ни секунды. Смотрите, как проходят выходы в свет молодой певицы.