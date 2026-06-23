Молодой водитель «Газели» погиб в лобовом ДТП с фурой в Воронежской области

Один человек погиб и два пострадали в ДТП на 331-м км автодороги Р-298 в Аннинском районе. Авария произошла вечером понедельника, 22 июня. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.
По данным полиции, 23-летний местный житель, управляя «Газелью», выехал на встречную полосу в месте, где это запрещено. Там он столкнулся с автомобилем Renault в составе с полуприцепом. За рулём фуры находился 42-летний белгородец.
В результате ДТП водитель «Газели» от полученных травм скончался на месте происшествия. Его 22-летняя пассажирка, а также мужчина, управлявший грузовым автомобилем, получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.