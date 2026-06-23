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Музей и памятник участникам СВО на Мамаевом кургане достроят до конца года

Статус народного комплекса в честь героев СВО в Волгоградской области утвердят законодательно.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде утром 23 июня 2026 года прошло совещание на стройплощадке мемориального комплекса в честь подвига героев СВО, который возводят на Мамаевом кургане. Губернатор Андрей Бочаров оценил ход работ, проверил, укладываются ли строители в сроки. И сделал предложение присвоить статус мемориальному комплексу как объекту сохранения и защиты памяти на законодательном уровне. Это предложение обсудят с политическими и общественными силами Волгоградской области.

— К концу года общестроительные работы должны быть завершены. Все идет в соответствии с графиком, — отметил Андрей Бочаров.

Как рассказали в администрации, строители возвели фундамент здания будущего музея и монтируют металлоконструкции павильона. Уже выполнена работа по подведению систем водоснабжения, водоотведения, электросетей. Готов фундамент и под памятник, который отливают в Москве.

— Считаю правильным выступить всем фракциям, ведущим общественным организациям совместно с «Единой Россией» с инициативой и через закон Волгоградской области окончательно утвердить статус нашего мемориального комплекса, — сказал губернатор. Встречу запланировали на этой неделе на площадке облдумы.

— Этот мемориальный комплекс будет символом огромной благодарности волгоградцев потомкам Поколения Победителей, которые защищают сегодня нашу страну, — прокомментировал спикер облдумы Александр Блошкин.

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