Что такое «синдром достигатора»

Очень важные и большие «когда». Когда окончу институт и получу диплом; когда напишу и издам книгу; когда выплачу ипотеку… И еще много разных высот, которые удалось взять. Цели достигнуты, но отчего-то радости это не приносило ни в день триумфа, ни на следующий день, ни через неделю. Перегорела, — думала я. Счастье шло слишком долго. А потом оказалось, что это не только у меня такая странная реакция на достигнутую цель. Нулевая практически реакция; будто и не с тобой произошло, будто и не шел годами к вершине. Как только чего-то добился, тут же, не успев вкусить радости, намечаешь себе новую цель. А предыдущую просто закрываешь, забываешь о ней.
Понятие «синдром достигатора» родилось в бизнес-среде. Постоянная кипучая деятельность, движение вперед, преодоление проблем, достижение заветной цели — но, увы, без какой-либо радости от победы. И даже научное объяснение есть этому вот «синдрому достигатора»: американский нейробиолог, профессор Стэнфордского университета Роберт Сапольски доказал, что максимальный выброс дофамина человек получает в момент предвкушения награды. Но не в момент получения…
Иными словами, ожидание счастья — это больше, чем счастье. А со стороны-то кажется, что и проблемы нет никакой, а есть история «успешного успеха». Человек стремительно движется от одной цели к другой, он активен и бодр. Но, к сожалению, за кадром остается неумение радоваться и — фоном — постоянное недовольство собой. Может, тщательно скрываемое даже от самых близких.
«Достигатор» не может остановиться и сделать паузу, насладиться результатом. Очень быстро наступает привыкание к новому уровню жизни, и кажется, что ты застыл, как муха в янтаре, не движешься вперед, не развиваешься. Даже в отпуске нет покоя — кажется, будто упускаешь что-то очень важное.
Как в сказке Льюиса Кэрролла: надо бежать изо всех сил, чтобы оставаться на месте. Что советуют психологи? Надо попытаться замедлиться, замереть в «точке успеха» и просто разрешить самому себе насладиться результатом. Может показаться, что «синдром достигатора» — это болезнь больших руководителей, которые из года в год наращивают обороты бизнеса и входят в список «Форбс». Ничего подобного.
Моя дачная соседка Татьяна Васильевна — «достигатор» на огородном поприще. Только дополет одну грядку — и тут же, даже чаю не попив, летит к следующей. Ее цели не такие масштабные, как у бизнесменов, но не менее амбициозные. Ни одного сорняка не должно быть на ее территории; первый огурец в поселке просто обязан созреть в ее теплице. Это ли не цель? Но вот огурец снят и съеден, соседи-огородники посрамлены. И теперь Татьяна Васильевна все силы бросает на помидоры и баклажаны. Ведь у нее все должно быть самое первое и самое лучшее. «Сядь на лавку, Васильевна, отдохни», — говорят ей приятельницы. А та только машет свободной от садового инструмента рукой. У самурая нет цели, есть только путь.