Что такое «синдром достигатора»

Моя дачная соседка Татьяна Васильевна — «достигатор» на огородном поприще. Только дополет одну грядку — и тут же, даже чаю не попив, летит к следующей. Ее цели не такие масштабные, как у бизнесменов, но не менее амбициозные. Ни одного сорняка не должно быть на ее территории; первый огурец в поселке просто обязан созреть в ее теплице. Это ли не цель? Но вот огурец снят и съеден, соседи-огородники посрамлены. И теперь Татьяна Васильевна все силы бросает на помидоры и баклажаны. Ведь у нее все должно быть самое первое и самое лучшее. «Сядь на лавку, Васильевна, отдохни», — говорят ей приятельницы. А та только машет свободной от садового инструмента рукой. У самурая нет цели, есть только путь.