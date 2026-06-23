Oracle сократила 21 тыс. сотрудников из-за внедрения ИИ

Как следует из отчетности, на 31 мая 2026 года в Oracle работали около 141 тыс. человек, из них 49 тыс. находились в США, остальные — в других странах. Годом ранее у компании было около 162 тыс. сотрудников. На выплату компенсаций и покрытие других издержек в рамках реструктуризации Oracle потратила за год около $1,8 млрд. Компания предупредила, что реструктуризация может быть «деструктивной» в том плане, что приведет к временной нехватке квалифицированных сотрудников на отдельных позициях, снижению производительности и, как следствие, сокращению финансовых показателей.