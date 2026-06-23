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Oracle сократила 21 тыс. сотрудников из-за внедрения ИИ

За последний финансовый год Oracle Corporation сократила 21 тыс. сотрудников по всему миру, что составляет около 13% штата американской компании. Как отмечается в отчетности Oracle, направленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), «проведенные и еще готовящиеся сокращения связаны с внедрением технологий искусственного интеллекта».

За последний финансовый год Oracle Corporation сократила 21 тыс. сотрудников по всему миру, что составляет около 13% штата американской компании. Как отмечается в отчетности Oracle, направленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), «проведенные и еще готовящиеся сокращения связаны с внедрением технологий искусственного интеллекта».

Как следует из отчетности, на 31 мая 2026 года в Oracle работали около 141 тыс. человек, из них 49 тыс. находились в США, остальные — в других странах. Годом ранее у компании было около 162 тыс. сотрудников. На выплату компенсаций и покрытие других издержек в рамках реструктуризации Oracle потратила за год около $1,8 млрд. Компания предупредила, что реструктуризация может быть «деструктивной» в том плане, что приведет к временной нехватке квалифицированных сотрудников на отдельных позициях, снижению производительности и, как следствие, сокращению финансовых показателей.

В целом в условиях активных инвестиций в ИИ многие технологические гиганты проводят значительные сокращения сотрудников. Amazon с сентября 2025 года сократила 30 тыс. сотрудников, Dell — около 11 тыс., IBM — около 9 тыс., Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) — около 8 тыс.

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