Роспотребнадзор напомнил о мерах профилактики мелиоидоза, выявленного в России

Ранее Роспотребнадзор опубликовал данные о распространении ВИЧ в России: самые высокие показатели — на Чукотке, в Иркутской области и Алтайском крае, а заболеваемость превысила средние значения в 34 субъектах. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Сибири, на Урале и в Приволжье, при этом среди впервые выявленных доминируют мужчины (60,3%) и люди 40−49 лет (34,8%).