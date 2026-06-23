Роспотребнадзор напомнил о мерах профилактики мелиоидоза, выявленного в России

В ведомстве советуют по возможности избегать контакта с почвой. Туристам рекомендуют не ходить босиком, носить закрытую обувь и обязательно заклеивать пластырем любые царапины, ссадины и мозоли.
Также специалисты рекомендуют отдыхать на шезлонгах или ковриках, а не непосредственно на земле.
Особое внимание следует уделить водоёмам. В Роспотребнадзоре советуют не купаться в пресной воде, особенно если речь идёт о стоячих или медленно текущих водоёмах.
Во время поездок рекомендуется ограничить контакты с животными, тщательно соблюдать правила личной гигиены и употреблять только безопасную питьевую воду и качественные продукты питания.
Мелиоидоз относится к числу особо опасных тропических инфекций. Заболевание может протекать в тяжёлой форме и поражать различные органы.
Среди основных симптомов врачи называют высокую температуру, боли в мышцах и грудной клетке, кашель с гнойной мокротой и примесью крови, диарею, а также образование абсцессов в разных частях организма.
Специалисты напоминают, что при появлении подобных признаков после возвращения из тропических стран необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.
Ранее Роспотребнадзор опубликовал данные о распространении ВИЧ в России: самые высокие показатели — на Чукотке, в Иркутской области и Алтайском крае, а заболеваемость превысила средние значения в 34 субъектах. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Сибири, на Урале и в Приволжье, при этом среди впервые выявленных доминируют мужчины (60,3%) и люди 40−49 лет (34,8%).
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