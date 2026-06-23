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В Лесосибирске выездные травматологи провели первые 12 операций

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Лесосибирской межрайонной больнице впервые прошла работа выездной бригады травматологов. Специалисты из краевого центра провели 12 операций, включая малоинвазивные вмешательства на коленных и плечевых суставах.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Лесосибирской межрайонной больнице впервые прошла работа выездной бригады травматологов. Специалисты из краевого центра провели 12 операций, включая малоинвазивные вмешательства на коленных и плечевых суставах.

Помощь получили пациенты не только из Лесосибирска, но и из соседних населенных пунктов. Работу координировал руководитель Центра травматологии и ортопедии краевой больницы, главный внештатный травматолог-ортопед Минздрава края Алексей Лубнин.

Выезд состоялся в рамках проекта по повышению доступности медпомощи для жителей отдаленных территорий нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Инициатива реализуется по принципу, предложенному губернатором Михаилом Котюковым: медицинская помощь должна быть максимально приближена к пациенту.

Перед операциями специалисты провели обучающий семинар для местных врачей и отобрали пациентов для лечения. Затем была выполнена первая серия вмешательств, которые одновременно стали практическим обучением для лесосибирских хирургов.

«Наш приезд преследовал несколько задач. Первая — повышение доступности помощи для пациентов из Лесосибирска и соседних сёл. Вторая — обучение местных специалистов прямо во время операций. Третья — профориентация. Мы взяли целевых ординаторов, чтобы они увидели реальные условия, познакомились с коллективом и, возможно, в будущем выбрали работу в районах», — пояснил Алексей Лубнин.

Лесосибирская больница оснащена оборудованием, позволяющим выполнять малоинвазивные операции, сообщает краевой минздрав. В дальнейшем планируется закрепить практику и развивать ее на постоянной основе, чтобы часть вмешательств выполняли местные врачи самостоятельно, а также принимать пациентов из соседних районов.