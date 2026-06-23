В Лесосибирске выездные травматологи провели первые 12 операций

«Наш приезд преследовал несколько задач. Первая — повышение доступности помощи для пациентов из Лесосибирска и соседних сёл. Вторая — обучение местных специалистов прямо во время операций. Третья — профориентация. Мы взяли целевых ординаторов, чтобы они увидели реальные условия, познакомились с коллективом и, возможно, в будущем выбрали работу в районах», — пояснил Алексей Лубнин.