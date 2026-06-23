В Перми прокуратура добилась установки запрещающих знаков на реке Мулянке

Знаки «Купание запрещено» установили на берегу Мулянки после вмешательства прокуратуры, сообщили в надзорнном ведомстве.
Прокуратура Дзержинского района Перми проверила, как в районе соблюдаются требования безопасности на водоёмах. Одна из главных причин несчастных случаев — купание в местах, которые для этого не предназначены.
В ходе проверки выяснилось, что в прибрежной зоне реки Мулянки отсутствовали информационные знаки, предупреждающие о запрете купания. Прокурор потребовал устранить нарушение.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что Роспотребнадзор одобрил только один пляж для купания в Пермском крае.
Напомним, корреспонденты perm.aif.ru собрали все утверждённые краевыми управлениями Роспотребнадзора и МЧС места для купания. Смотрите подборку пермских пляжей в материале.