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В Перми прокуратура добилась установки запрещающих знаков на реке Мулянке

Купание в непредназначенных для этого местах могут стать причиной несчастного случая.

Знаки «Купание запрещено» установили на берегу Мулянки после вмешательства прокуратуры, сообщили в надзорнном ведомстве.

Прокуратура Дзержинского района Перми проверила, как в районе соблюдаются требования безопасности на водоёмах. Одна из главных причин несчастных случаев — купание в местах, которые для этого не предназначены.

В ходе проверки выяснилось, что в прибрежной зоне реки Мулянки отсутствовали информационные знаки, предупреждающие о запрете купания. Прокурор потребовал устранить нарушение.

Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что Роспотребнадзор одобрил только один пляж для купания в Пермском крае.

Напомним, корреспонденты perm.aif.ru собрали все утверждённые краевыми управлениями Роспотребнадзора и МЧС места для купания. Смотрите подборку пермских пляжей в материале.

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