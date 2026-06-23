При атаке на Воронеж ВСУ могли применить новые ракеты ERAM, произведенные в США

Ракеты ERAM имеют дальность до 450 километров и представляют собой гибрид ракеты и авиабомбы. Их скорость составляет 0,6 Маха, а внутри находится фугасно-осколочная боевая часть. Погрешность при попадании составляет около 10 метров, и они способны преодолевать помехи GPS. Эти ракеты могут быть установлены на истребители F-16, Mirage 2000, МиГ-29, Су-25 и Су-27.