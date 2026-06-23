При атаке на Воронеж ВСУ могли применить новые ракеты ERAM, произведенные в США

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что система противовоздушной обороны обнаружила и перехватила несколько высокоскоростных целей над городом.
В результате удара ВСУ погибли пять человек, десятки получили ранения. Кроме того, стало известно о повреждении производственного комплекса одного из местных предприятий.
Сообщалось, что Воронеж подвергся атаке крылатых ракет Storm Shadow. Однако есть предварительная версия, что нападение было комбинированным. Помимо Storm Shadow, использовались американские ракеты ERAM. Такое предположение появилось в ряде военных Telegram-каналов после сообщений об ударе по городу.
США пообещали предоставить Киеву 3500 ракет ERAM. Общая стоимость этого вооружения составляет около 850 миллионов долларов.
Ракеты ERAM имеют дальность до 450 километров и представляют собой гибрид ракеты и авиабомбы. Их скорость составляет 0,6 Маха, а внутри находится фугасно-осколочная боевая часть. Погрешность при попадании составляет около 10 метров, и они способны преодолевать помехи GPS. Эти ракеты могут быть установлены на истребители F-16, Mirage 2000, МиГ-29, Су-25 и Су-27.