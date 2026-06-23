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В Хабаровском крае решили судьбу 52 общественных пространств

Жители выбрали, какие скверы, парки и площадки благоустроят в 2027 году.

В Хабаровском крае подвели итоги VI Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Процесс выбора продолжался с 21 апреля по 12 июня 2026 года и стал частью федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Владимиром Путиным.

За это время жители региона определили, какие общественные пространства обновят в первую очередь. Всего в голосовании приняли участие более 123 тысяч человек.

На выбор было представлено 203 территории в 52 населённых пунктах края. Речь шла о скверах, парках, детских и спортивных площадках, зонах отдыха, пешеходных маршрутах и памятных местах.

По итогам голосования сформирован список лидеров. Больше всего голосов получил сквер на пересечении улиц Волочаевской и Блюхера в Хабаровске. Также в числе победителей — сквер памяти героям СВО в Комсомольске-на-Амуре, зона отдыха «Олимп» в Советской Гавани, городской парк имени Горького в Николаевске-на-Амуре, аллея Славы в Чегдомыне и пешеходная зона в Амурске.

Всего в 2027 году в регионе планируется благоустроить 52 общественных пространства. В их числе — скверы, аллеи, спортивные и детские площадки, зоны отдыха, пешеходные маршруты и памятные территории, связанные с историей страны и региона.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин отметил, что жители напрямую влияют на развитие своих городов и поселков.

«У Хабаровского края не должно быть окраин — везде должна быть комфортная среда», — подчеркнул он.

Отдельно в правительстве региона отмечают участие волонтёров: около 1,5 тысячи добровольцев помогали жителям голосовать, в том числе на массовых площадках и через цифровые сервисы.