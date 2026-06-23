В Хабаровском крае решили судьбу 52 общественных пространств

По итогам голосования сформирован список лидеров. Больше всего голосов получил сквер на пересечении улиц Волочаевской и Блюхера в Хабаровске. Также в числе победителей — сквер памяти героям СВО в Комсомольске-на-Амуре, зона отдыха «Олимп» в Советской Гавани, городской парк имени Горького в Николаевске-на-Амуре, аллея Славы в Чегдомыне и пешеходная зона в Амурске.