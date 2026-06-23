Автобусы и маршрутки после торнадо в Кушве курсируют в штатном режиме

В городе Кушва и поселке Баранчинский идет работа по устранению последствий смерча, который повредил десятки жилых домов и прочих строений. Торнадо прошелся по территории Свердловской области севернее Нижнего Тагила от Малой Лаи до Кушвы вечером 22 июня.