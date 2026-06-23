Автобусы и маршрутки после торнадо в Кушве курсируют в штатном режиме

В городе Кушва и поселке Баранчинский идет работа по устранению последствий смерча, который повредил десятки жилых домов и прочих строений. Торнадо прошелся по территории Свердловской области севернее Нижнего Тагила от Малой Лаи до Кушвы вечером 22 июня.
23 июня в Кушве, где торнадо уничтожил 32 дома, работает губернатор Денис Паслер, а также представители правительства и экстренных служб.
Последствия смерча в Кушве.
Общественный транспорт города во вторник курсирует в штатном режиме — никаких перебоев нет. Эту информацию официально подтвердили в мэрии города.
— Все муниципальные маршруты — автобусы, маршрутки — работают по обычному расписанию, — пояснили «КП-Екатеринбург» в администрации Кушвы.
Что происходит в Кушве после торнадо 23 июня 2026.
Отметим, что пострадавших горожан госпитализировали в больницу, несколько человек наблюдаются в амбулаторном режиме. Для горожан, оставшихся без крова, организован штаб для временного размещения.