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Автобусы и маршрутки после торнадо в Кушве курсируют в штатном режиме

Общественный транспорт в Кушве после урагана ходит в обычном режиме.

Источник: Комсомольская правда

В городе Кушва и поселке Баранчинский идет работа по устранению последствий смерча, который повредил десятки жилых домов и прочих строений. Торнадо прошелся по территории Свердловской области севернее Нижнего Тагила от Малой Лаи до Кушвы вечером 22 июня.

23 июня в Кушве, где торнадо уничтожил 32 дома, работает губернатор Денис Паслер, а также представители правительства и экстренных служб.

Последствия смерча в Кушве.

Общественный транспорт города во вторник курсирует в штатном режиме — никаких перебоев нет. Эту информацию официально подтвердили в мэрии города.

— Все муниципальные маршруты — автобусы, маршрутки — работают по обычному расписанию, — пояснили «КП-Екатеринбург» в администрации Кушвы.

Что происходит в Кушве после торнадо 23 июня 2026.

Отметим, что пострадавших горожан госпитализировали в больницу, несколько человек наблюдаются в амбулаторном режиме. Для горожан, оставшихся без крова, организован штаб для временного размещения.