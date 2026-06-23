ФАС поручила усилить контроль за реализацией топлива для аграриев в ПФО

Напомним, ФАС начала взаимодействовать с цифровыми платформами для запрета спекулятивной перепродажи бензина. В компании «Авито» заявили, что снимут с публикации все объявления о перепродаже бензина. А на маркетплейсах Ozon и Wildberries предложения о продаже топлива блокируют еще на этапе модерации.