ФАС поручила усилить контроль за реализацией топлива для аграриев в ПФО

Федеральная антимонопольная служба поручила еще 16 территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев. Соответствующие указания направлены в региональные управления ФАС в Приволжском, Уральском, Сибирском и Северо-Западном федеральных округах.
Территориальным органам предписано усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при продаже топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз и нефтехранилищ, а также через автозаправочные станции. Особое внимание им необходимо уделить реализации топлива сельхозпроизводителям в период сезонных полевых работ.
В случае выявления признаков нарушений ФАС рекомендует оперативно применять меры антимонопольного реагирования.
Кроме того, в рамках исполнения поручения антимонопольным органам совместно с региональными властями предстоит сформировать перечень сельскохозяйственных предприятий с указанием объемов их потребления топлива.
Напомним, ФАС начала взаимодействовать с цифровыми платформами для запрета спекулятивной перепродажи бензина. В компании «Авито» заявили, что снимут с публикации все объявления о перепродаже бензина. А на маркетплейсах Ozon и Wildberries предложения о продаже топлива блокируют еще на этапе модерации.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Вице-премьер Новак поручил ФАС продолжать непрерывный мониторинг цен на топливо.