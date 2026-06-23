Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФАС поручила усилить контроль за реализацией топлива для аграриев в ПФО

Особое внимание им необходимо уделить реализации топлива сельхозпроизводителям в период сезонных полевых работ.

Источник: Нижегородская правда

Федеральная антимонопольная служба поручила еще 16 территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев. Соответствующие указания направлены в региональные управления ФАС в Приволжском, Уральском, Сибирском и Северо-Западном федеральных округах.

Территориальным органам предписано усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при продаже топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз и нефтехранилищ, а также через автозаправочные станции. Особое внимание им необходимо уделить реализации топлива сельхозпроизводителям в период сезонных полевых работ.

В случае выявления признаков нарушений ФАС рекомендует оперативно применять меры антимонопольного реагирования.

Кроме того, в рамках исполнения поручения антимонопольным органам совместно с региональными властями предстоит сформировать перечень сельскохозяйственных предприятий с указанием объемов их потребления топлива.

Напомним, ФАС начала взаимодействовать с цифровыми платформами для запрета спекулятивной перепродажи бензина. В компании «Авито» заявили, что снимут с публикации все объявления о перепродаже бензина. А на маркетплейсах Ozon и Wildberries предложения о продаже топлива блокируют еще на этапе модерации.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Вице-премьер Новак поручил ФАС продолжать непрерывный мониторинг цен на топливо.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше