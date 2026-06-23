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В Красноярском крае по запросам жителей выбрали новые места для благоустройства

Больше 325 тыс. жителей Красноярского края приняли участие в народном голосовании за объекты благоустройства. По его итогам в 2027 году обновят 32 общественных пространства в 24 муниципалитетах.

Больше 325 тыс. жителей Красноярского края приняли участие в народном голосовании за объекты благоустройства. По его итогам в 2027 году обновят 32 общественных пространства в 24 муниципалитетах.

Голосование проходило по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В список вошли парки, скверы, площади, набережные и пустыри, на месте которых должны появиться новые места отдыха.

Так, в Канске благоустроят площадь возле ЗАГСа. В Назарове обновят набережную реки Ададым. В Лесосибирске обустроят сквер «Молодежный», а в Минусинске приведут в порядок два сквера на улицах Ботанической и Вокзальной.

В Красноярске обновление ждет семь пространств. Среди них сквер у ледового дворца «Сокол», сквер «Московский тракт», Ботанический бульвар, набережные Енисея в микрорайоне Тихие Зори и в районе улицы Крайней.