В Красноярском крае по запросам жителей выбрали новые места для благоустройства

Так, в Канске благоустроят площадь возле ЗАГСа. В Назарове обновят набережную реки Ададым. В Лесосибирске обустроят сквер «Молодежный», а в Минусинске приведут в порядок два сквера на улицах Ботанической и Вокзальной.