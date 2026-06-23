Молодые офицеры пограничники получили погоны в Хабаровске

В торжественном мероприятии участвовал вице губернатор Артём Мельников, который передал поздравления от губернатора Дмитрия Демешина и отметил значимость работы пограничников для обеспечения безопасности государства. Вице губернатор заверил, что региональные власти продолжат оказывать поддержку военнослужащим и их семьям, а также выразил благодарность преподавательскому составу института и родителям выпускников.