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Молодые офицеры пограничники получили погоны в Хабаровске

В краевом центре прошла церемония вручения офицерских погон выпускникам Хабаровского пограничного института.

Источник: Комсомольская правда

В краевом центре прошла церемония вручения офицерских погон выпускникам Хабаровского пограничного института ФСБ России — дипломы и звания лейтенанта получили более 200 курсантов, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

В торжественном мероприятии участвовал вице губернатор Артём Мельников, который передал поздравления от губернатора Дмитрия Демешина и отметил значимость работы пограничников для обеспечения безопасности государства. Вице губернатор заверил, что региональные власти продолжат оказывать поддержку военнослужащим и их семьям, а также выразил благодарность преподавательскому составу института и родителям выпускников.

Лучшие выпускники, показавшие высокие результаты в учёбе и спорте, удостоились ведомственных наград. После вручения дипломов и погонов молодые офицеры будут распределены в подразделения Пограничной службы ФСБ России для охраны государственной границы и службы в органах госбезопасности.

Завершилась церемония традиционным торжественным маршем, на котором присутствовали родственники и друзья новоиспечённых лейтенантов.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru