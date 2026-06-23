В Хабаровске на ремонт здания Центра работы с населением на Красной Речке выделили около 38 млн рублей

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проверил, как идет капитальный ремонт Центра работы с населением «Единство» в микрорайоне Красная Речка. Здание бывшего Дома офицеров Советской Армии, которому через два года исполнится 90 лет, впервые за свою историю пройдет комплексную модернизацию, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
«С просьбой отремонтировать строение к губернатору Хабаровского края Дмитрию Демешину обратились местные жители в ходе “Прямой линии”. Глава региона поручил мэру города взять вопрос на контроль», — говорится в сообщении.
Восстановление здания ведется поэтапно. Ранее строители выполнили наиболее критические работы: обустроили дренажную систему для защиты подвала от подтоплений, полностью заменили кровлю и провели благоустройство прилегающей территории.
В этом году на масштабное обновление инженерных сетей из бюджета города выделено около 38 миллионов рублей. Проектом предусмотрено обновление систем отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, кондиционирования, электропроводки и автоматической пожарной сигнализации. Мэр Хабаровска поручил завершить основной объем работ по замене инженерных коммуникаций до 20 сентября. Полное окончание ремонта и благоустройство прилегающей территории намечены на 2028 год.
«Сегодня в “Единстве” проходит важнейший этап капитального ремонта — обновляются все инженерные коммуникации. На эти цели из городского бюджета выделено около 38 миллионов рублей. Напомню, что после того, как мы капитально отремонтировали Дворец культуры микрорайона поселок имени Горького, жители Красной Речки обратились к Дмитрию Викторовичу Демешину с вопросом о судьбе центра работы с населением “Единство”. Хочу заверить хабаровчан: мы не оставляем без внимания ни один социальный объект в городе. В планах на 2027−2028 годы — полностью обновить это историческое здание. Мы вернем его жителям Красной Речки современным, комфортным и безопасным, чтобы дети и взрослые могли в комфортных условиях заниматься хореографией, вокалом, а также другими видами творчества», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
За свою 90-летнюю историю в здании впервые проведут масштабное обновление. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
За свою 90-летнюю историю в здании впервые проведут масштабное обновление. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
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Ремонтные работы на объекте идут полным ходом. Генеральным подрядчиком выступает компания «ЮСК». Специалисты выполняют ремонт строго по намеченному графику.
«Сейчас все работы идут в штатном режиме. По электромонтажным работам мы выполнили уже около 50% от общего объема: полностью завершили разводку кабелей на втором этаже, установили новые светильники, розетки и выключатели. В ближайшие дни переходим на первый этаж. Готовность системы вентиляции оцениваем в 60% — три из четырех основных помещений уже сданы, а последнее закончим к середине июля, как только поступит оставшееся оборудование. Со следующей недели наши бригады приступают к демонтажу старых чугунных батарей и установке новой системы отопления, а также к монтажу кондиционеров, канализации. Сейчас на объекте задействовано семь человек, но с началом демонтажа мы увеличим штат строителей на площадке до 15−16 специалистов», — прокомментировал директор подрядной организации Павел Шевченко.
Несмотря на масштаб развернувшихся работ, культурная жизнь в центре работы с населением «Единство» не остановилась. Руководство учреждения нашло компромиссное решение, чтобы не лишать жителей привычного досуга.
За свою 90-летнюю историю в здании впервые проведут масштабное обновление. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
За свою 90-летнюю историю в здании впервые проведут масштабное обновление. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
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«Для нас было принципиально важно не прерывать творческий и учебный процесс. Мы заранее согласовали с подрядчиком график ремонта так, чтобы работы велись поэтапно. Перед тем как строители заходят в конкретный класс или зал, мы оперативно освобождаем его и переводим ребят в другие кабинеты — либо в те, где ремонт уже завершен, либо туда, где работы еще не начинались. Наши кружки продолжают работать в привычном режиме», — сообщила директор Центра работы с населением «Единство» Татьяна Киселева.
По поручению мэра Хабаровска профильное управление администрации города будет контролировать каждый этап работ, чтобы обновленное здание Центра работы с населением «Единство» было отремонтировано качественно и в срок.