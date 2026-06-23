В Хабаровске на ремонт здания Центра работы с населением на Красной Речке выделили около 38 млн рублей

«Сейчас все работы идут в штатном режиме. По электромонтажным работам мы выполнили уже около 50% от общего объема: полностью завершили разводку кабелей на втором этаже, установили новые светильники, розетки и выключатели. В ближайшие дни переходим на первый этаж. Готовность системы вентиляции оцениваем в 60% — три из четырех основных помещений уже сданы, а последнее закончим к середине июля, как только поступит оставшееся оборудование. Со следующей недели наши бригады приступают к демонтажу старых чугунных батарей и установке новой системы отопления, а также к монтажу кондиционеров, канализации. Сейчас на объекте задействовано семь человек, но с началом демонтажа мы увеличим штат строителей на площадке до 15−16 специалистов», — прокомментировал директор подрядной организации Павел Шевченко.