Нижегородский аэропорт ввел ограничение на выпуск и прием самолетов 23 июня

В аэропорту «Чкалов» снова ограничили прием и выпуск самолетов. Это произошло утром 23 июня, рассказали в пресс-службе учреждения.
В регионе объявили ракетную опасность, вероятно, ограничения связаны с этим фактом. Пассажирам в аэропорту помогают представители авиакомпаний. Сотрудники воздушной гавани напоминают, что люди могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi, стойками, где можно зарядить телефон, фонтанчиками с питьевой водой. Есть также комната матери и ребенка и круглосуточный медпункт.
Также в аэропорту отменили рейсы в Сочи и Анталью. Еще один рейс в Сочи задержан. По плану борт должен вылететь в 14:50, но в итоге отправится только в 5:30.
Отменены и два рейса из Сочи и Антальи в Нижний Новгород. С опозданием прилетит самолет из Сочи: вместо 13:55 в 4:00.
Напомним, накануне, 22 июня, ограничение тоже вводили.