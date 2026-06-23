В семье Мухамедьяновых из Башкирии родился восьмой ребёнок

Радостное событие произошло в Баймаке: супруги Иштуган Рафаилевич и Елена Сергеевна Мухамедьяновы стали родителями в восьмой раз. У них родилась дочь, которую назвали Рианной. Девочка появилась на свет 9 июня в Уфе, сообщили в госкомитете РБ по делам юстиции.