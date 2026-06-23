Хабаровчанке вернули право на маткапитал

В 2021 году женщина направила средства на погашение кредита на строительство жилища. В связи с изменившимися жизненными обстоятельствами и невозможностью дальнейшего использования средств по назначению, указанная сумма была возвращена в бюджет. Суд установил, что жилищные условия семьи фактически не улучшились, а недобросовестных действий со стороны истца не допущено. В связи с этим право на дополнительные меры государственной поддержки не утрачено. Суд восстановил право женщины на материнский капитал в размере более 480 тыс. рублей. Решение сторонами не обжаловалось и вступило в законную силу.