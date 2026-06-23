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Уничтожением дикорастущей конопли озаботились власти райцентра под Волгоградом

Во Фролово ищут подрядчика, который избавит город от зарослей конопли.

Источник: Комсомольская правда

В городе Фролово Волгоградской области ищут подрядчика, который за 30 тысяч рублей избавит райцентр от 2016 квадратных метров дикорастущей конопли. Контракт рассчитан до 1 ноября 2026 года.

Согласно размещенным на портале госзакупок документам, подрядчик по заявке городских властей должен выкосить коноплю, уничтожив заросли на сто процентов, вывезти растения и уничтожить. Сжигать коноплю будут под жестким контролем с соблюдением требований в области охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических норм и пожарной безопасности. Причем в присутствии членов антинаркотической комиссии.