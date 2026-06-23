Уничтожением дикорастущей конопли озаботились власти райцентра под Волгоградом

Согласно размещенным на портале госзакупок документам, подрядчик по заявке городских властей должен выкосить коноплю, уничтожив заросли на сто процентов, вывезти растения и уничтожить. Сжигать коноплю будут под жестким контролем с соблюдением требований в области охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических норм и пожарной безопасности. Причем в присутствии членов антинаркотической комиссии.