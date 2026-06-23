Смерч в Кушве не помешал проведению ЕГЭ

Смерч в Кушве, который 22 июня разрушил 32 дома и повредил еще 99 зданий, не помешал проведению единого государственного экзамена. Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, пункт ЕГЭ начал работать по установленному графику и все выпускники приступили к аттестационным испытаниям.