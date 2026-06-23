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В Самарской области пройдет XV трофи-рейд «Болотная авантюра»

Праздник стартует с административных и технических проверок транспорта.

Источник: Национальные проекты России

Трофи-рейд «Болотная авантюра» состоится 3−5 июля в городском округе Похвистнево Самарской области по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в администрации округа.

В программе заявлены пять категорий для внедорожников и две категории для квадроциклов (ATV). Формат для ATV-участников предполагает GPS-ориентирование с обязательной записью трека и фотофиксацией контрольных точек. При небольшом количестве участников организаторы могут объединить категории квадроциклов.

Праздник стартует с административных и технических проверок транспорта. Во второй день участников ждут торжественное открытие, предстартовый брифинг и старт гонки. 5 июля состоится торжественное награждение победителей и закрытие юбилейной «Болотной авантюры».

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.