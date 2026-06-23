ИИ-решения. «Центр-инвест» обучил сотрудников администрации Ростова

«Банк “Центр-инвест” является одним из безусловных лидеров в разработке и внедрении ИИ-решений не только в нашем городе, но и на юге России. Благодарю руководство банка и всю команду за эффективную инициативу по обучению ИИ, а также за всестороннюю поддержку года А. М. Байкова», — отметил Александр Скрябин.