ИИ-решения. «Центр-инвест» обучил сотрудников администрации Ростова

«Центр-инвест» организовал семинар по продуктивному применению нейросетей для администрации Ростова-на-Дону.
На площадке конгресс-зала «Центр-инвеста» состоялся образовательный интенсив, посвящённый технологиям искусственного интеллекта, для работников городской администрации. В мероприятии приняли участие главы районных администраций, представители Общественной палаты и руководители городских структур.
В ходе занятия специалисты получили прикладные умения взаимодействовать с нейросетевыми помощниками, многорагентными комплексами и большими языковыми моделями, адаптировав их под специфику муниципального администрирования.
На реальных кейсах было показано, что внедрение нейросетей способно ускорить создание типовых отчётов, сделать аналитику глубже.
По завершении семинара слушатели подчеркнули его прикладную ценность: средний рейтинг программы достиг отметки 4,9 из 5 возможных.
Во время встречи глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин наградил банковских специалистов юбилейными знаками «195 лет Андрею Матвеевичу Байкову» и благодарностями. Эти награды вручены за усердие и весомый вклад в экономику Ростова.
Стоит напомнить, что ранее финорганизация уже содействовала запуску цифровой панели мониторинга, которая в онлайн-формате отслеживает социально-экономические показатели города.
«Банк “Центр-инвест” является одним из безусловных лидеров в разработке и внедрении ИИ-решений не только в нашем городе, но и на юге России. Благодарю руководство банка и всю команду за эффективную инициативу по обучению ИИ, а также за всестороннюю поддержку года А. М. Байкова», — отметил Александр Скрябин.
Финансовое учреждение планомерно наращивает нейросетевые мощности и обучает специалистов на благо Ростовской области и всей России. Так, следуя договору с региональным Минцифры, «Центр-инвест» уже организовал курсы повышения квалификации свыше чем для 700 работников областных министерств, подведомственных учреждений и местных органов власти.
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