Путин назвал конгресс учителей истории возможностью для обмена опытом

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Всемирный конгресс школьных учителей истории — это хорошая возможность для обмена опытом, проведения тематических секций и круглых столов, открытых дискуссий по широкому кругу профессиональных вопросов, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.
«Рад приветствовать вас в Москве на открытии II Всемирного конгресса школьных учителей истории. Ваша представительная встреча, объединившая делегации из России и зарубежных стран, — это хорошая возможность для обмена опытом, проведения тематических секций и круглых столов, открытых дискуссий по широкому кругу профессиональных вопросов», — говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля и адресованной организаторам и участникам мероприятия.
Путин отметил, что разговор пойдет о развитии образования, совершенствовании преподавания истории, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта, подготовке квалифицированных кадров. По словам президента РФ, в современном мире с его информационными потоками знания о прошлом своей Родины составляют основу национальной идентичности, суверенного мировоззрения, культурного кода народа.
«Поэтому преподавание истории в школах, без преувеличения, является государственным делом, а роль педагога приобретает особую значимость», — добавляется в телеграмме.
Президент подчеркнул, что важно дать молодому поколению представление о ключевых этапах развития своей страны, органично включить их в контекст всеобщего исторического процесса.
Он отметил, что от того, как учитель преподносит и оценивает те или иные события и факты, во многом складывается отношение детей и подростков к отечественной истории, воспитание у них твердой гражданской, патриотической позиции, необходимо защищать объективные, достоверные знания от фальсификаций, навязываемых извне мифов и нарративов.