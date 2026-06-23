Путин назвал конгресс учителей истории возможностью для обмена опытом

Он отметил, что от того, как учитель преподносит и оценивает те или иные события и факты, во многом складывается отношение детей и подростков к отечественной истории, воспитание у них твердой гражданской, патриотической позиции, необходимо защищать объективные, достоверные знания от фальсификаций, навязываемых извне мифов и нарративов.