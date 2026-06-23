Площадку под завод смазочных материалов за 4,8 млрд рублей перенесли в Новочеркасск

«Проект не приостановлен. Мы просто меняем сторону — переносим участок с левого берега на правый. Строительство планируем начать в этом году. Технические характеристики, объёмы производства и инвестиции не изменятся. Объект будет реализован в три этапа. Проект пересматривается, но планы по реализации сохраняются. В ближайшее время начнётся строительство», — цитирует слова господина Чайки издание.