Маршрут «ЭкоБорус» в Красноярском крае закрыли 23 июня из-за медведей

В «Саяно-Шушенском» заповеднике Красноярского края с 23 июня установлен запрет на посещение туристического маршрута «ЭкоБорус». Особо охраняемая территория закрыта из-за нашествия медведей. По данным инспекторов заповедника, несколько взрослых хищников постоянно обитают в районе комплекса «Таловский лог» и урочищ Таловка и Пойлово. Среди них и медведица с двумя детенышами. Информацию инспекторов подтверждают кадры с фотоловушек, а также туристы, видевшие медвежьи следы и самих зверей на маршруте. В администрации объединенной дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор» сообщили журналистам «Город Прима», что дату открытия тропы пока назвать не готовы. В настоящее время у бурых медведей идет период гона, с наступлением которого животные становятся особенно активными, непредсказуемыми и агрессивными. Посетители маршрута «ЭкоБорус» уже фиксировали визуальные встречи с хищниками, а фотоловушки регулярно подтверждают их присутствие. Медведь — опасный и сильный зверь, и лучший способ сохранить свою безопасность — исключить саму возможность встречи с ним, — предупреждают сотрудники заповедника.