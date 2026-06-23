Калининград стал лидером рейтинга миграционной привлекательности российских городов

Калининград занял первое место в рейтинге миграционной привлекательности российских городов по итогам третьего квартала 2025 года. Такие данные приводит Финансовый университет при Правительстве РФ.
Город получил 90 баллов из 100 возможных и стал лидером исследования. Калининград показал максимальный результат по балансу спроса на жильё со стороны жителей других городов.
Исследование проводилось в городах России с населением более 250 тысяч человек. При составлении рейтинга исследователи учитывали два показателя: соотношение числа жителей, планирующих переехать из города, и тех, кто хотел бы поселиться в нём, а также баланс между желающими купить недвижимость в другом городе и потенциальными покупателями жилья из других регионов. После нормирования этих показателей формировался итоговый индекс миграционной привлекательности.
В первую десятку рейтинга также вошли Новороссийск, Ярославль, Сочи, Краснодар, Санкт-Петербург, Тюмень, Казань, Севастополь и Москва.
Замыкают список Магнитогорск, Сургут, Якутск, Чита, Кемерово, Улан-Удэ, Набережные Челны, Нижний Тагил, Новокузнецк и Нижневартовск.