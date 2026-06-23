Калининград стал лидером рейтинга миграционной привлекательности российских городов

Исследование проводилось в городах России с населением более 250 тысяч человек. При составлении рейтинга исследователи учитывали два показателя: соотношение числа жителей, планирующих переехать из города, и тех, кто хотел бы поселиться в нём, а также баланс между желающими купить недвижимость в другом городе и потенциальными покупателями жилья из других регионов. После нормирования этих показателей формировался итоговый индекс миграционной привлекательности.