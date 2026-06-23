Евпатория частично осталась без воды из-за перебоев со светом

«23 июня в 01:55 из-за отключения электроэнергии в городе Евпатории были обесточены и объекты водоснабжения. После восстановления энергоснабжения приступили к плавному запуску и наполнению городской разводящей системы города, с привлечением бригады на развоздушивание высотных участков», — рассказали на предприятии.
Там уточнили, что насосное оборудование станции 2-го подъема напрямую зависит от подачи стабильного напряжения в сети, что сейчас затруднительно.
«Подвоз воды будет обеспечен водовозкой на социальные объекты, точечно по заявкам в диспетчерскую», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что утром во вторник в Евпатории трамваи не вышли на маршруты из-за отсутствия электроэнергии. По информации предприятия «Крымэнерго», в связи с технологическими нарушениями в электрических сетях произошло отключение потребителей городского округа Евпатория, а также еще трех городов и четырех районов Крыма.
В Крыму из-за аварий на объектах энергетики ввели временные ограничения потребления электроэнергии, сообщали ранее в компании «Крымэнерго».