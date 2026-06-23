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Евпатория частично осталась без воды из-за перебоев со светом

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости Крым. Во вторник в Евпатории из-за отключения электроэнергии были обесточены объекты водоснабжения. Для жителей организуют подвоз питьевой воды. Об этом сообщили в «Воде Крыма».

Источник: РИА "Новости"

«23 июня в 01:55 из-за отключения электроэнергии в городе Евпатории были обесточены и объекты водоснабжения. После восстановления энергоснабжения приступили к плавному запуску и наполнению городской разводящей системы города, с привлечением бригады на развоздушивание высотных участков», — рассказали на предприятии.

Там уточнили, что насосное оборудование станции 2-го подъема напрямую зависит от подачи стабильного напряжения в сети, что сейчас затруднительно.

«Подвоз воды будет обеспечен водовозкой на социальные объекты, точечно по заявкам в диспетчерскую», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что утром во вторник в Евпатории трамваи не вышли на маршруты из-за отсутствия электроэнергии. По информации предприятия «Крымэнерго», в связи с технологическими нарушениями в электрических сетях произошло отключение потребителей городского округа Евпатория, а также еще трех городов и четырех районов Крыма.

В Крыму из-за аварий на объектах энергетики ввели временные ограничения потребления электроэнергии, сообщали ранее в компании «Крымэнерго».

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