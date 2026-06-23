Администрацию Советского района Красноярска возглавил Александр Эйдемиллер

Главой администрации Советского района Красноярска стал Александр Эйдемиллер. В мэрии сообщили, что с апреля 2026 года он был исполняющим обязанности руководителя.
Александр Яковлевич Эйдемиллер родился в Тасеево в 1967 году. Окончил аграрный университет по специальности «Электрификация сельского хозяйства». Работал главой администрации Зеленогорска и возглавлял региональное агентство по гражданской обороне, ЧС и ПБ.
Напомним, что до апреля главой администрации района была Елена Ланина — она подала в отставку по собственному желанию.
Чиновница работала в администрациях Кировского и Советского районов с 1997 года. Главой последнего она стала в ноябре 2021-го.
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