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Нижегородский аэропорт временно не принимает и не выпускает рейсы

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения ввели на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщает Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточняется в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе самой воздушной гавани, аэропорт продолжает обслуживание и поддержку пассажиров. Для граждан доступна комната матери и ребенка, фонтанчики с питьевой водой в залах ожидания, работает медпункт.

Ранее сообщалось, что посадку на рейсы по биометрии планируют внедрить в нижегородском аэропорту.