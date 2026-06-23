Нижегородский аэропорт временно не принимает и не выпускает рейсы

Временные ограничения ввели на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщает Росавиация.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточняется в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе самой воздушной гавани, аэропорт продолжает обслуживание и поддержку пассажиров. Для граждан доступна комната матери и ребенка, фонтанчики с питьевой водой в залах ожидания, работает медпункт.
Ранее сообщалось, что посадку на рейсы по биометрии планируют внедрить в нижегородском аэропорту.