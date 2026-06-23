На границах Калининградской области за сутки оформили более 800 машин

По данным Калининградской областной таможни, за минувшие сутки через пункты пропуска на российско-литовском и российско-польском участках границы проследовали более 800 автомобилей. В общей сложности сотрудники оформили 112 грузовых и 267 легковых машин, следовавших за пределы России. На территорию региона прибыло 135 большегрузов и 302 легковушки.
На таможенном посту МАПП Чернышевское (граница с Литвой) за сутки в сопредельное государство выехало 57 грузовиков. В обратном направлении проследовало 90 машин.
Таможня работает в штатном режиме. Пассажиропоток и грузооборот остаются в пределах сезонных норм. Водителей призывают учитывать возможные очереди в пиковые часы.