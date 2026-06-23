В Калининградскую область привезли 11 тонн персиков и абрикосов, но кушать их пока нельзя

Три партии абрикосов и персиков, которые привезли в Калининградскую область из Турции, оказались заражены западным цветочным трипсом. Опасного вредителя обнаружили специалисты Россельхознадзора, сообщили в ведомстве.
В целях недопущения распространения насекомых на территории региона фрукты: абрикосы (5,7 т) и персики (5 т) направили на карантинное фитосанитарное обеззараживание. После этого они поступят на прилавки магазинов региона.
В Калининградскую область с начала июля из Сербии, Турции и Чили ввезли 400 тонн косточковых. Фрукты проверяют в специальной лаборатории Россельхознадзора.
Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.Читать дальше