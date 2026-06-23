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В Калининградскую область привезли 11 тонн персиков и абрикосов, но кушать их пока нельзя

Турецкие фрукты отправили на обеззараживание.

Источник: Клопс.ru

Три партии абрикосов и персиков, которые привезли в Калининградскую область из Турции, оказались заражены западным цветочным трипсом. Опасного вредителя обнаружили специалисты Россельхознадзора, сообщили в ведомстве.

В целях недопущения распространения насекомых на территории региона фрукты: абрикосы (5,7 т) и персики (5 т) направили на карантинное фитосанитарное обеззараживание. После этого они поступят на прилавки магазинов региона.

В Калининградскую область с начала июля из Сербии, Турции и Чили ввезли 400 тонн косточковых. Фрукты проверяют в специальной лаборатории Россельхознадзора.

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