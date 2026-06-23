В столице заработают еще три маршрута проекта «Москва — область»

Еще три маршрута проекта «Москва — область» начнут работать 20 июня в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Транспорт свяжет столицу с городскими округами Московской области Долгопрудный и Мытищи. На новых маршрутах будет работать 18 автобусов большого класса, оборудованных по высочайшим стандартам московского транспорта: четыре — на маршруте № 1273, два — на маршруте № 1279 и 12 — на маршруте № 1545.
Все автобусы низкопольные, с широкими накопительными площадками. Посадка и высадка пассажиров производятся во все двери. В автобусах есть системы климат-контроля, медиапанели и USB-слоты для зарядки гаджетов. Среди преимуществ — наличие 31 посадочного места, вместимость до 109 человек, полностью низкопольный салон, современная климатическая система и адаптивное освещение, а также откидная аппарель и место для маломобильных пассажиров.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.