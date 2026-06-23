В столице заработают еще три маршрута проекта «Москва — область»

Все автобусы низкопольные, с широкими накопительными площадками. Посадка и высадка пассажиров производятся во все двери. В автобусах есть системы климат-контроля, медиапанели и USB-слоты для зарядки гаджетов. Среди преимуществ — наличие 31 посадочного места, вместимость до 109 человек, полностью низкопольный салон, современная климатическая система и адаптивное освещение, а также откидная аппарель и место для маломобильных пассажиров.