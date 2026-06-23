Власти сказали о сокращении сроков отключения горячей воды в Минске

В Минске сокращают сроки отключения горячей воды, пишет БелТА.
О том, как это происходит рассказали на оперативном совещании в Мингорисполкоме.
Так, по словам директора «Минсккоммунтеплосетей» Андрея Вирочкина, ведется постоянная работа над сокращением сроков отключений. В 2026 году при нормативе в 13 дней предприятие рассчитывает, что средний срок отключения составит 9,6 суток. В частности, принят ряд технических решений, позволяющих избежать отключений потребителей при переврезке, что включает установку дополнительных запорных арматур. И тестируются новые технологии без отключений.
— Сегодня мы прорабатываем возможность выполнения работ без отключения. Такие технологии существуют, и мы пробуем их применение на наших объектах, — заявил он.
Здесь «Комсомолка» публиковала график отключения горячей воды в Минске в июле 2026: список адресов, даты отключения.
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