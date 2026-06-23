Александр Волков: «Любая поддержка делает так, чтобы нам было только лучше и легче на фронте»

— Когда приехали туда в первые дни, для меня люди там делились 50 на 50. Бабушки, дедушки, женщины по моложе — одни нас поддерживают, другие нас не поддерживают. Есть бабушки, дедушки, нам помогали: давали молоко, яйца. Нам в том момент было нельзя употреблять предлагаемую еду, мы же ещё только приехали. Потому что там люди 50 на 50. Поэтому всё основано было на доверии. Человека увидишь, на него посмотришь — что он хороший. И мы так находили хороших людей, и они нас постоянно угощали яйцами. Где-то хлеб испекут и нам дадут.