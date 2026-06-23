Александр Волков: «Любая поддержка делает так, чтобы нам было только лучше и легче на фронте»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Александр Волков — участник СВО, восстанавливаясь после ранения, поведал о взаимопомощи бойцов на фронте и своих дальнейших плана после СВО.
— Как началась для вас СВО?
— СВО для меня началась со звонка с военкомата. Когда наш президент объявил мобилизацию, через два часа мне позвонили из военкомата и предложили прийти на следующий день для получения повестки.
Пришёл, получил повестку, мне дали четыре дня на сборы. Отдохнуть, попрощаться с близкими. Четыре дня прошло, со всеми попрощался. Пришёл автобус, нас построили в военкомате. Было человек 30 от Советского района. Сказали напутственные слова, посадили в автобус и на поезд. Мы поехали в Новосибирск, там проходили обучение. Потом нас укомплектовали, одели, обули. Посадили в эшелон, и мы поехали в дальнейшую точку на территории России. Там пробыли ещё пару недель. После чего поехали на передовую.
— Где и как проходила ваша служба?
— Помотало нас везде. За два года побывали практически везде. Первым направлением у нас было луганское, потом донецкое. Первый раз получилось так, что приехали 5 ноября под Луганск в посёлок, как сейчас помню. Грязь, слякоть, темно. В ночь. Всё было необычно. Везде грохает, бахает, стреляет. Это было непонятно.
— Я вижу, что у вас очень серьёзная награда. Расскажите о ней.
— Это награда «За боевые отличия». Потому что служил я хорошо, добросовестно. Не подводил ни командиров, ни товарищей, ни друзей. Считаю, заслуженная награда. Потому что со стороны все смотрели на меня. Когда где-то надо было кому-то помочь, всегда говорил, что согласен.
— В зоне СВО вы был мотострелком, но вам приходилось заниматься и штурмами.
— Да, мы были мотострелками. Приходилось выполнять разные задачи: где-то закрепиться, где-то штурмовать, где-то сходить в разведку.
— С одной из разведок было связано ваше ранение?
— Да, верно. Мы захватили опорный пункт. При захождении на него, меня заметили. С начала заметили с воздуха — дрон-разведчик. Я начал укрываться от него по развалинам. Всё равно меня нашли. Ранение конкретно у меня от танка. Выпустили на меня всё, что было с артиллерией.
— Слава богу, остались живы, наши ребята своих не бросают — вы вернулись.
— Да, нашим ребятам большое спасибо! Я помню, мой друг из Иркутска с позывным «Сухой». Я полз на четвереньках 1,5−2 км. Он меня увидел и встретил. Посмотрел на ногу — что с ногой. И начал меня перебинтовывать. В конце снял с меня обувь и надел шерстяной носок, чтобы нога не замёрзла.
— Это пример настоящего боевого братства.
— Согласен. Это настоящее братство. Потому что наши своих не бросают. Он с Иркутской области. Сибиряки — они у нас такие. Не сомневаюсь, что так же и в других регионах. Но я в Сибири всю жизнь.
— Часто встречали на фронте наших земляков?
— Наших земляков очень часто. В основном иркутяне, братчане, красноярцы. Ачинск и Новосибирск.
— Кто-то из ваших родственников, друзей находится на СВО?
— С дюжину точно есть.
— Александр, может быть, вы вспоминаете историю, связанную с гражданскими людьми?
— Когда приехали туда в первые дни, для меня люди там делились 50 на 50. Бабушки, дедушки, женщины по моложе — одни нас поддерживают, другие нас не поддерживают. Есть бабушки, дедушки, нам помогали: давали молоко, яйца. Нам в том момент было нельзя употреблять предлагаемую еду, мы же ещё только приехали. Потому что там люди 50 на 50. Поэтому всё основано было на доверии. Человека увидишь, на него посмотришь — что он хороший. И мы так находили хороших людей, и они нас постоянно угощали яйцами. Где-то хлеб испекут и нам дадут.
— Одно слово — наши.
— Есть ли какие-то боевые суеверия?
-Вообще они есть. Допустим, когда идёшь на задачу, мы никогда не прощаемся друг с другом. Мы ведём обычный образ жизни. Как будто сходил в магазин за хлебом. И самое главное — чистота и порядок.
— Может, вы что-то скажете ребятам, которые сейчас думают пойти на СВО по контракту?
— Конечно, скажу. В первую очередь, нужно хорошо подойти, с точки зрения трезвого ума. Расставить все точки над i. Посидеть с женой, родственниками — обговорить. Что бы всё до деталей.
— Как важно подготовиться? На что обратить внимание? На физическую подготовку?
— В том числе на физическую подготовку обязательно. Но в основном это моральный дух.
— Скажите, пожалуйста, «пятисотых» вы там часто встречали?
— Не скажу, что да. В нашем батальоне, я скажу, у нас не было. Мы выполняли все задачи. Сказали, — значит всё, задача выполняется.
— Это наш военный дух. Продолжая тему про контракты, ребята которые там служат, вы с ними пересекались?
— Да, мы пересекаемся очень часто. Бывало, что заходишь занимать позиции, а там уже кто-то сидит. Либо мы приезжаем и сменяем контрактников. Либо он нас сменяют. То есть идут постоянный контакт с контрактниками.
— Вы ощущали поддержку тыла?
— Конечно. Как из дома, так и от тыловых частей. Письма от ребят, гуманитарная помощь, где-то какая-то поддержка. Есть там такая вещь, как рация. На ней есть радио. Иногда слушаешь радио. Там частенько говорят слова поддержки. Мы чувствовали, слушали и слышали.
— Все ребята понимают — для чего проходит СВО?
— Безусловно. Все понимают. Даже когда мне первый раз позвонили из военкомата, я уже тогда всё понимал. Думаю, все понимают. Особенно те, кто там с 2022 года. И уже оттуда они не уйдут, пока не закончат своё дело.
— Чем жители Красноярского края могут помочь бойцам на СВО?
— Думаю, что от любого слова в поддержку наших бойцов до конкретных людей, гуманитарной помощью, письмом. Любая поддержка, делает так, что нам было только лучше и легче. И все бои переносились легче.
— Александр, вы восстанавливаетесь после ранения, какие дальнейшие планы?
— Когда восстановлюсь, продолжу свою службу. Тех, кто хочет контракт подписать, среди нас, мобилизованных, большое количество. Они сами подписывают контракт и продолжают службу по контракту.
— Какие планы на гражданке?
— Сейчас с женой занялись бизнесом, построили дом, открыли продуктовый магазин. Потихонечку начинаем двигаться вперёд.
— Жизнь продолжается, и Победа будет за нами.
— Победа будет за нами 100%!
— Огромное спасибо, Александр.
Беседовал Вячеслав Власов, ТК «Енисей», программа «Всё для победы!».
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