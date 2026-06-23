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Мэрия Ростова-на-Дону объяснила скопление полицейских на улицах города

Власти попросили население сохранять спокойствие.

Утром 23 июня жители Ростова‑на‑Дону заметили значительное скопление полицейских машин и сотрудников МВД в различных районах города, в том числе около торгового центра «Рио».

Мэрия Ростова‑на‑Дону выступила с официальным разъяснением ситуации. Согласно заявлению администрации, сегодня в городе пройдёт антитеррористическая тренировка с проведением практических мероприятий.

В связи с учениями на улицах города будет отмечаться повышенное присутствие сотрудников правоохранительных органов. Все мероприятия носят исключительно учебный характер.

Городские власти просят жителей сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам.