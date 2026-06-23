Ученые разработали раневые покрытия из рыбного коллагена

«Подобными пленками или губками удобно пользоваться в полевых условиях: их не нужно стерилизовать, покрытия сами защищают себя от бактерий. Достаточно просто наложить покрытие на рану. В лабораторных условиях установлена их противогрибковая и бактериальная устойчивость», — добавила Людмила Семенычева.