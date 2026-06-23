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Ученые разработали раневые покрытия из рыбного коллагена

Губки из гидрогеля на основе коллагена трески ускорили заживление термических ожогов.

Источник: Нижегородская правда

Учёные НИИ химии ННГУ имени Лобачевского испытали новые раневые покрытия на лабораторных крысах. Разработанные ими губки из гидрогеля на основе коллагена трески ускорили заживление термических ожогов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Через 28 дней у всех животных полностью восстановились поврежденные ткани и снова выросла шерсть. По скорости и качеству заживления материал превзошел аналоги на основе бычьего коллагена, которые сегодня применяются в клиниках.

По словам руководителя исследования, доктора химических наук Людмилы Семенычевой, покрытия на основе трескового коллагена оказались эффективнее коммерческих аналогов по всем основным показателям. Она пояснила, что рыбный коллаген ближе по составу к человеческому, поэтому лучше взаимодействует с тканями, быстрее останавливает кровотечение и способствует восстановлению кожи.

«Подобными пленками или губками удобно пользоваться в полевых условиях: их не нужно стерилизовать, покрытия сами защищают себя от бактерий. Достаточно просто наложить покрытие на рану. В лабораторных условиях установлена их противогрибковая и бактериальная устойчивость», — добавила Людмила Семенычева.

Разработанные материалы могут использоваться при лечении ожогов и трофических язв, в медицинской реабилитации, а также в военной и спортивной медицине.

Гидрогель получают путём модификации трескового коллагена с помощью свободно-радикальных процессов, формируя прочную трехмерную структуру. Радикалы запускаются с применением авторской технологии фотокатализа. Людмила Семенычева пояснила, что метод относится к «зелёной химии» — процесс проходит при естественном освещении и без нагрева. Фотокатализатор придает материалу стерилизующие свойства, после чего удаляется и может использоваться повторно.

Для дальнейшего развития технологии необходимы дополнительные испытания на животных. В ближайшее время учёные планируют подготовить материалы для применения в ветеринарии. Проект поддержан Минобрнауки России по программе «Приоритет-2030».

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородские ученые создали методику для разработки энергоэффективного ИИ.