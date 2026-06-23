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Режим ракетной опасности введен в Нижегородской области

В Нижегородской области утром 23 июня ввели режим ракетной опасности. Соответствующее сообщение поступило от РСЧС.

В Нижегородской области утром 23 июня ввели режим ракетной опасности. Соответствующее сообщение поступило от РСЧС.

В аэропорту Нижнего Новгорода сообщили, что введены ограничения на полеты.

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