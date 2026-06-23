Компания «Лукойл» ограничила продажу бензина в ряде регионов

Глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил вечером 22 июня: он только что с совещания, в котором приняли участие производители и поставщики бензина и дизеля и представители профильного блока правительства региона. В связи с тем, что в последние дни на бензин всех марок наблюдается повышенный спрос, оперштаб принял решение ввести лимит на отпуск бензина для физлиц — по 30 июня в области будут отпускать физлицам не более 30 литров в одни руки.