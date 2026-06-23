Действительно долги за ЖКХ будут взыскивать автоматически?

Если проект по автоматическому взысканию долгов по ЖКХ сочтут удачным, его запустят с IV квартала 2027 года.
30 июня 2026 г. завершится пилотный режим по автоматическому взысканию долгов по ЖКХ.
Как пояснила юрист Ирина Сивакова, суть проекта заключается в том, что долги жителей взимаются в упрощённом порядке, делает всё это не управляющая компания или ресурсоснабжающая организация, а электронная платформа.
«Система ГИС ЖКХ сама формирует заявление в суд, используя имеющиеся в ней идентификационные данные должника, и направляет его мировому судье в соответствии с правилами подсудности, — пояснила юрист. — Судья выносит приказ и через “Госуслуги” направляет его должнику».
Напомним, что в течение 10 дней с момента получения документа должник имеет право его обжаловать. В таком случае действие приказа будет остановлено. А если возражений не последует и оплаты тоже не будет, то к делу подключатся судебные приставы.
Если федеральные власти сочтут эксперимент удачным, то его запустят в регионе с четвёртого квартала 2027 г.