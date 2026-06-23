На 34 АЗС в Хабаровском крае действуют ограничения на продажу топлива

Сегодня зампред правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачева провела заседание оперативного штаба по обеспечению региона автомобильным топливом. По ее словам, ситуация со снабжением Хабаровского края бензином и соляркой постоянно находится на контроле у губернатора Дмитрия Демешина и всех профильных структур. «На территории нашего региона работают 183 АЗС, из них 108 принадлежат ННК “Альянс”, а еще 75 — независимым операторам. ННК “Альянс” обеспечивает свои АЗС необходимыми объемами топлива, переработка и отгрузка ведутся в плановом режиме с соблюдением всех обязательств по поставкам. При этом на 34 независимых АЗС действуют временные ограничения по отпуску топлива. Ситуация на контроле, ведется работа по оперативному пополнению запасов и выстраиванию логистики», — заявила Ирина Горбачева. Однако, как ранее писало наше издание, в Ванинском и Советско-Гаванском районах по-прежнему сохраняются очень серьезные перебои с автомобильным топливом. Так, по словам местных автомобилистов, часть «заправок» закрыты, а на остальных постоянно собираются огромные очереди, и купить там можно только бензин марки АИ-92, который подходит далеко не для каждой машины. В итоге людям приходится ездить в соседние районы, чтобы заправиться. В то же время Ирина Горбачева сообщила, что краевой Минтранс вместе с ДВЖД круглосуточно контролирует весь процесс поставки топлива, от отгрузки с заводов до его перевозки по железной дороге на нефтебазы. Такой контроль позволяет в оперативном режиме реагировать на происходящие изменения и обеспечивать снабжение топливом всей территории Хабаровского края в бесперебойном формате. Также зампред краевого правительства по инфраструктуре подчеркнула, что все предприятия сферы ЖКХ, экстренные и аварийные службы получают топливо в приоритетном порядке. Краевое отделение Федеральной антимонопольной службы в ежедневном режиме следит за уровнем цен на бензин и дизельное топливо, не давая продавцам необоснованно повышать их и пресекая любые нарушения антимонопольного законодательства.