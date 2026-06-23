Альпаки Приамурского зоосада поделились шерстью — она согреет участников СВО

В Зоосаде «Приамурском» прошла сезонная стрижка альпак. Процедура для животных не просто рутина — она жизненно важна: зимой густая шерсть надежно защищает от холода, а летом может стать причиной перегрева, так что своевременная стрижка — настоящая забота о здоровье и комфорте пушистых подопечных. Вся состриженная шерсть пойдет в дело: часть отправят на мастер‑классы по валянию, чтобы посетители могли своими руками создавать милые поделки, а остальной материал передадут на переработку в пряжу. Из нее свяжут теплые носки для участников СВО. Источник: министерство культуры Хабаровского края.