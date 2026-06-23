Орловские власти пожаловались в ФАС на завышающие цены сети заправок

В середине июня рост цен на бензин обсудили в правительстве Воронежской области. Тогда региональный бизнес заявил, что ценообразование зависит от стоимости топлива на бирже. Федеральные поставщики сказали, что ориентируются только на инфляцию. Через несколько дней Воронежстат опубликовал данные о резком росте цен на бензин в регионе. На прошедших выходных «Ъ-Черноземье» сообщал о том, что липецкий губернатор Игорь Артамонов и глава регионального УФАС Ирина Поткина договорились об усиленной совместной работе властей и ведомства по вопросу повышения стоимости топлива.